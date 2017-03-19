Yasak biter başbakan başlar: Akşener’in engellendiği Niğde’de Yıldırım miting yapacak

Eski MHP milletvekili Meral Akşener’in mitinginin OHAL gerekçesiyle engellendiği Niğde’de Başbakan Binali Yıldırım miting yapacak.

Kentte Akşener için Balkan Türkleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından organize edilen toplantı 21 Mart’ta yapılacaktı. Şehrin belirli noktalarına etkinlikle ilgili afişler de asılmıştı.

Ancak valilik OHAL’i gerekçe göstererek kentte 20-26 Mart tarihlerinde yapılacak her türlü yürüyüş, toplantı ve mitinge yasak getirmiş, etkinlikle ilgili afişlerin de toplatılması istenmişti.

Yasağın bittiği yerde başbakan başlıyor

Ne var ki Başbakan Yıldırım’ın, valiliğin yasağının sonra erdiği 26 Mart’tan sadece iki gün sonra, 28 Mart’ta kentte miting yapacağı öğrenildi.

Yıldırım’a mitingde Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Bilim Sanayi, Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun da eşlik edecek.