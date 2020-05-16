Yasak başladı, sokaklarda sessizlik hakim: Polis köprüde denetim yapıyor

İstanbul, İzmir ve Ankara dahil 14 kentte dün gece başlayan sokağa çıkma yasağı sonrası yollar boş kaldı.

Fotoğraf: DHA

Yasak öncesinde trafik ve insan yoğunluğunun olduğu cadde ve sokaklarda bu kez sessizlik hakim. Yasak boyunca yalnızca belirli meslek grupları ya da özel izinleri olanlar dışarı çıkabiliyor.

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Öte yandan sokağa çıkma yasağının ilk gününde polis ekipleri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde denetim yaptı. Köprüdeki sakinlik ve denetimler havadan görüntülendi. Bir yolcu otobüsü ile izin belgesi olmayan sürücüye ceza kesildi.

Dört günlük sokağa çıkma yasağı 20 Mayıs saat 00:00’da bitecek.