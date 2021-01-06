Yasak aşıldı: Boğaziçili öğrenciler ‘kayyım rektör’ü Kadıköy’de protesto etti

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, valiliğin Beşiktaş ve Sarıyer’de gösteri yasağı getirmesine karşılık ‘kayyım rektör’ü Kadıköy’de protesto etti.

Fotoğraf: Arşiv

Okulda 4 Ocak’taki eylemin ardından bugün bir kez daha toplanma çağrısı yapılmıştı. Sabahın erken saatlerinde, Beşiktaş ve Sarıyer ilçelerinde salgın gerekçesiyle eylemler yasaklanmış, okulun etrafı da polis ablukasına alınmıştı.

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‘Kayyım rektör istemiyoruz’ ve ‘Melih Bulu rektörümüz değildir’ sloganları atan öğrenciler, Bebek’e inip Beşiktaş’a kadar yürümüş, buradan vapurlarla Kadıköy’e geçmişti.

Kadıköy rıhtımında, diğer okullardan öğrencilerin de katılımıyla kitle genişledi.

‘Boğaziçi faşizme mezar olacak’ sloganları da atılan eylemde, gözaltına alınan 36 öğrencinin salınması talep edildi.

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Rıhtımdaki basın açıklamasında Boğaziçi Dayanışması adına okunan metinde ise şu ifadeler yer aldı: “Bugün 6 Ocak Çarşamba. Çevremiz polislerle dolu ve gözaltına alınan arkadaşlarımız yanımızda değil. Şimdi yeniden üniversitemize atanan kayyumu kabul etmediğimizi dillendirmek için öğrencilerden emekçilere, mezunlardan akademisyenlere ve demokratik kitle örgütlerine kadar hep beraber buradayız ve söyleyeceklerimiz var.

Kayyum rektör Melih Bulu’nun canlı yayındaki iddialarının aksine, biz burada Boğaziçi Üniversitesi’nin azınlığını değil ta kendisini temsil ediyoruz! Biz Boğaziçi Üniversitesi’nin bileşenleri olarak kayyum atamasına karşıyız. Kayyum politikalarının bizi hep kötüye götüreceğini biliyoruz, alışmayacağız, kabullenmeyeceğiz!

Bilinsin ki; yalnızca Boğaziçi’nden ibaret değiliz, tüm öğrencilerin ve ülkenin bütününün yani İstanbul Sözleşmesi uygulansın diyen kadınların ve LGBTİ+’ların; Boğaziçi Üniversitesi önünde direnen Bimeks İşçilerinin ve bilumum emekçi ve ezilenlerin demokratik taleplerini dile getirmek için buradayız. Boğaziçi gerçekliğinin ülke gerçekliğinden kopuk olmadığının bilincindeyiz. Çünkü biliyoruz ki yalnızca üniversiteler değil, hem STK’lar hem de belediyeler bu politik dayatmanın kurbanı olmakta ve halk iradesi hiçe sayılmaktadır.

Bugün Devlet Bahçeli’nin söylediğinin aksine bizim için konu kapanmamıştır. Kayyumlar gidene kadar ve gözaltındaki arkadaşlarımız bırakılana kadar da kapanmayacaktır.”

Bu noktadan sonra, öğrenciler ‘birliklerinin ve direnişlerinin verdiği güveni’ ifade ederek taleplerini şöyle sıraladı:

*Gözaltına alınan arkadaşlarımız derhal serbest bırakılsın.

*Kayyum olarak atanan Melih Bulu ve diğer tüm kayyumlar acilen istifa etsin.

*Tüm üniversitelerde rektörlük için üniversite bileşenlerinin rızası gözetilerek demokratik seçimler düzenlensin.