Yasağın ilk dakikalarında 3 bin lira ceza kesildi, koşarak eve gitti

Bursa’da sokağa çıkma yasağının ilk dakikalarında 20 yaşındaki bir gence 3 bin 186 lira para cezası kesildi. Polisin “Hızlıca evine git” dediği genç koşmaya başladı.

Fotoğraf: DHA

Gece yarısı başlayan yasak, 27 Nisan saat 00:00’a kadar devam edecek. Tüm kentlerde olduğu gibi Bursa’da da yasağın başlaması sonrası cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı.

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İnegöl ilçesinde uygulama yapan polis ekipleri, kısıtlamanın başlamasından sonra kuralları ihlal ederek sokağa çıkan 20 yaşındaki A.E.B.’yi’u durdurdu. Misafirliğe gittiğini ve sokağa çıkma kısıtlamasından haberi olmadığını belirten A.E.B.’yi uyaran polis, 3 bin 186 lira ceza uyguladı.



Bursa’da yasağın ilk saatlerinde ilk ceza kesildi – bursadabugun video

Polis ekiplerinin hızlı bir şekilde eve gitmesi gerektiğini belirtmesinin ardından A.E.B. koşarak evine gitti.