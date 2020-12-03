Yasağı ihlal etti, görüntüleyen gazeteciye saldırdı!

Bursa’da Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden üç kişiden biri, kendilerini görüntüleyen gazeteciye saldırdı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi’ndeki Kibar Sokak’ta devriye gezen bekçiler, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden S.S, M.Ö. ve Ö.Ç’yi evlerine gitmeleri konusunda uyardı.

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Uyarıya direnen üç kişiden S.S., olay yerinde bulunan ve kısıtlamayı ihlal edenleri görüntüleyen basın mensubuna önce hakarette etti. Sonra da “Ben eski boksörüm” diyerek saldırdı.

Yaralanan gazeteci, olay yerine çağrılan 112 ekipleri tarafından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, olaya karışan üç kişi gözaltına alındı.