Yasağı ihlal etti, görüntüleyen DHA muhabirlerine saldırdı!

Bursa’da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden üç kişiden biri, kendilerini görüntüleyen DHA muhabirlerine saldırdı. Gazetecinin burnu kırıldı, saldırgan gözaltında.

Fotoğraf: AA

Osmangazi ilçesindeki Küçükbalıklı Mahallesi’nde bulunan Kibar Sokak’ta devriye gezen bekçiler, dün akşam saat 23:30 sıralarında üç kişiyle karşılaştı.

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Bekçiler, Süleyman Satılmış, 18 yaşındaki Muhammet Ö. ve 17 yaşındaki O.Ç.’ye ceza kesilmesi için polis ekiplerinden yardım istedi.

DHA muhabirleri Mehmet İnan ve İsmail Hakkı Seymen de ihlali haberleştirmek için bölgedeydi.

Üç kişi, çekim yapan ekibe saldırdı. Seymen’in elindeki kamera yere düştü. Satılmış ise arbededen faydalanarak İnan’ın yüzüne yumruk attı.

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Bekçilerin müdahale ettiği Satılmış, muhabirlere dönerek “Ben boksörüm” diye bağırdı. Muhabirlere küfür ve hakaret eden saldırganlar, bekçiler tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.

Burnu kırıldı

İhbar üzerine olay yerine takviye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İnan’a ilk müdahaleyi polis ekipleri ve muhabir arkadaşı İsmail Hakkı Seymen yaptı. İnan, ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Mehmet İnan’ın burnunun kırıldığı tespit edildi.

Saldırganlar gözaltına alınarak Merinos Polis Merkezi’ne götürüldü. Saldırganlara, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 186’şar liradan toplam 9 bin 558 TL para cezası uygulandı. Muhammet Ö. ve O.Ç., emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, Satılmış’ın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.