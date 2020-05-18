Yasağı ihlal edip piknik yapanlar drone’a ‘takıldı’

İstanbul’un Sultanbeyli ilçesinde dört günlük sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek ormanda piknik yapan iki kişi drone’la tespit edilerek ceza kesildi.

Fotoğraf: DHA

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydos Ormanı’nda denetim yaptı. Dün saat 17:00 sıralarında denetim yapan polis sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen ormanda piknik yapanlar olduğunu belirledi.

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Drone görüntülerine yansıyan kişiler, motosikletli polis timlerine bildirildi. İkiliye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince cezai işlem uygulandı.