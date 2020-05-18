Yasağı ihlal edip piknik yapanlar drone’a ‘takıldı’

İstanbul’un Sultanbeyli ilçesinde dört günlük sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek ormanda piknik yapan iki kişi drone’la tespit edilerek ceza kesildi.
Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydos Ormanı’nda denetim yaptı. Dün saat 17:00 sıralarında denetim yapan polis sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen ormanda piknik yapanlar olduğunu belirledi.
Drone görüntülerine yansıyan kişiler, motosikletli polis timlerine bildirildi. İkiliye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince cezai işlem uygulandı.