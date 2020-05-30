Yasağı ihlal edip pazar kuran ve ceza kesilen esnaf: Sıkıntı yok balya burada

İstanbul’un Fatih ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek pazar kuran üç esnafa polis ve zabıta ekipleri tarafından ayrı ayrı ceza kesildi. Toplam 10 bin 716 lira ceza kesilen üç kişiden biri cebindeki paraları gösterterek, “Sıkıntı yok balya burada” dedi.

Fotoğraf: DHA

Zeyrek Mahallesi’ndeki bir caddede, ikisi araçlarında biri tezgahta meyve satan pazarcılar polis ve zabıtaya ihbar edildi. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri ile Fatih Belediyesi Zabıta ekipleri malları araçlara yükletti.

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Polis ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları ve kabahatlar kanunu ihlal ettikleri için kişi başı 3 bin 180’er, zabıta ekipleri de 392’şer lira ceza kesti. Zabıta, ayrıca, her hafta pazar kuran pazarcının ruhsatını iptal etti.

Seyyar pazar arabası bulunan esnaf, “Cezayı fazla buldunuz mu” sorusuna, cebindeki paraları göstererek, “Fark etmez öderiz sıkıntı yok balya burada. Yasak olduğunu biliyoruz ama her gün açıyorlar buraya” yanıtını verdi.

Diğer esnaf ise kendisini şöyle savundu: “Evimizin önü. Mal vardı yanmasın diye açtık. Aykırı davranıyormuşuz gibi ama burada mesele mal yanmasın ziyan olamasın. Dün pazar iş yapmadı o yüzden çıktık. Tezgah kurduk ama ille bir şeyin üzerine koyacağız malları.”