Yasağa rağmen sünnet konvoyu oluşturup havaya ateş açtılar: Beş yaşındaki çocuk yaralandı

İzmir’in Ödemiş ilçesinde, salgın nedeniyle yasak olmasına rağmen sünnet düğünü sonrası oluşturulan konvoydan havaya ateş açıldı. Evinin balkonunda oturan beş yaşındaki Neriman Bulut yaralandı. Sekiz kişi gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA

Dün saat 15:00 sıralarında, Çayır Mahallesi’nde yola çıkan konvoya çok sayıda araç katıldı. Şehir turu yapan konvoydaki bazı araçlardan havaya ‘kutlama için’ ateş açıldı. Saçmalar Neriman Bulut’un yüzü ve vücudunun çeşitli yerlerine isabet etti.

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Bulut, ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Bulut, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi, ardından da taburcu edildi.

Göaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

Ele geçirilen beş av tüfeği, bir gaz tabancası ve kartuşlara el konuldu. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına uymayan düğün sahibi Mehmet G.’ye yasağa rağmen konvoy yapılması, sosyal mesafeye uymamak ve izinsiz düğün yapmak gerekçeleriyle toplam 28 bin 620 TL idari para cezası uygulandı.