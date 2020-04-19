Yasağa rağmen sokakta drift yaptı, Instagram’da yayınlayınca yakalandı

Konya Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polisler, sokağa çıkma yasağı devam ederken aracıyla sokağa çıkan ve drift yapan bir vatandaşa ceza kesti.
Müdürlüğün Twitter hesabından yayınlanan görüntülerde, ismi açıklanmayan bir sürücünün Instagram hesabından yaptığı canlı yayına yer verildi.
Adamın “Ekmak almaya gidiyorum” diyerek aracıyla drift yaptığı, ardından polis tarafından yakalandığı görüldü.
Polis, sürücüye yasak sürerken dışarı çıktığı ve tehlikeli araç kullandığı gerekçesiyle ceza kesti.
Corona virüsü nedeniyle 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta dün başlayan sokağa çıkma yasağı, bu gece sona erecek.