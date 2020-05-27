Yasağa rağmen oynanan futbol maçına giden 400 taraftarın test yaptırması istendi

Fransa’nın Strasbourg kentindeki yetkililer, 10 kişiden fazla katılımın olduğu etkinlikler yasaklanmasına rağmen oynanan futbol maçına giden 400 futbolseverin peşine düştü. Taraftarların, başvurup Covid-19 testi yaptırmaları istendi.

Fotoğraf: themayor.eu

Pazar günü, kentin iki bölgesi Neuhof ve Hautepierre’in takımları arasında maç oynandı. Yasağın ihlal edildiğini duyan ve ikinci bir dalga endişesi taşıyan yetkililer, maça gidenlere çağrı yaptı. Avrupa Parlamentosu binasında (üstte) kurulan merkezde, randevu almadan giden herkese test yapılacağı açıklandı.

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Yerel yönetimin açıklamasında, “Bu kişilerin, ailelerinin ve Strasbourg’da yaşayan herkesin sağlığını korumak amacıyla test yapmamız gerek. Maça gidenler büyük sorumsuzluk yapmış. Durum ciddi” dendi.

Salgın nedeniyle liglere ara verilen Fransa’da, Paris Saint-Germain, 30 Nisan’da, Ligue 1 şampiyonu ilan edilmişti.