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Yaramazlara biraz batar!

Yasağa rağmen kına gecesi düzenlenen otele polis baskını: Eğlence sonlandırıldı; 75 bin lira ceza kesildi

Bursa’da, İçişleri Bakanlığı’nın ‘Covid-19 tedbirleri’ konulu genelgesi kapsamında yasak olmasına rağmen kına gecesi yapılan otele polis ekiplerince baskın düzenlendi.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre, Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Nilüfer ilçesindeki bir otelde kına gecesi düzenlendiği yönünde ihbarı aldı.

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Söz konusu adrese giden ekipler eğlenceyi sonlandırdı.

Tedbirlere uymayan 24 kişiye Hıfzısıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi gereğince toplam 75 bin 600 lira ceza kesti.

Ekipler, işletmeci A.G. hakkında ise Türk Ceza Kanunu’nun 195. maddesi uyarınca adli işlem yaptı.

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