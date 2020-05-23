Yasağa rağmen işe çıkan taksici: İnisiyatif kullandık

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde, sokağa çıkma yasağına rağmen işe çıkan bir taksi sürücüsü denetime takıldı. İki yolcu taşıyan sürücü, polise, “‘Cenazemiz var’ dediler. İnisiyatifimizi kullandık” dedi.

Tarlabaşı’nda denetim yapan polis ekipleri, taksi şoförü Bekir Sıddık Eski’ye sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği için para cezası kesti. Bursa’ya gitmek istediklerini söyleyen iki yolcu ise yanlarında kimlikleri olmadığı için polis merkezine götürüldü.

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Eski şunları söyledi: “Cenazeleri olduğu için yolcuları aldım. Bana Taksim’den sokağa çıkış belgesi alıp Bursa’ya gideceğiz dediler. ‘Bursa’ya gitmemiz lazım. Cenazemiz var’ dediler. Biz de inisiyatifimizi kullandık.”

Denetim yapan polis ise “Bu işin mazereti yok. Bir kural var. Kurallara uyacaksın. Uymazsan karşılığı cezadır. ‘Ben inisiyatif kullandım’ diye bir durum yok” karşılığını verdi.