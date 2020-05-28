Yasağa rağmen bayramlaşmaya gitti; 18 kişiye virüs bulaştırdı

Diyarbakır’da, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip akrabalarıyla bayramlaşmaya giden bir şahıs, 18 kişiye virüs bulaştırdı.
Ramazan Bayramı’nın ilk günü, Kayapınar ilçesine bağlı Aydınlar Mahallesi’nde ismi açıklanmayan kişi, akrabalarıyla bayramlaşmaya gitti. Aynı günün akşamı öksürük ve yüksek ateş şikayetleriyle Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı.
Filyasyon ekibi hastanın temas ettiği kişilere de test uygulandı. 18 kişinin testinin pozitif çıkması üzerine Kayapınar İlçesi Hıfzıssıhha Kurulu, mahallenin karantinaya alınmasını kararlaştırdı.