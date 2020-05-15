Yasağa rağmen 1.4 ton yavru sazan avlayan iki kişiye toplam 20 bin lira ceza

Elazığ’da, yasağa rağmen kaçak avlanan 1 ton 400 kilogram yavru sazan ele geçirildi. Balıklara el konulurken iki kişiye toplam 20 bin TL para cezası kesildi.

Fotoğraf: DHA

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, 1 Nisan-1 Temmuz tarihleri arasında, sazangiller familyasının üreme dönemi olmasından dolayı iç sularda avlanma yasağı getirdi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri denetimleri artırdı. Denetimde, plakası açıklanmayan pikapta binlerce kilo yavru sazan ele geçirildi.

Reklam

Tarım ve Orman İl Müdürü Turan Karahan şunları söyledi: “Bu yasağı uygulamamızın sebebi, bu dönem özellikle sazangiller familyasındaki balıkların üreme dönemi ve her bir balığın karnında yüzbinlerce yumurta olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla biz bu yumurtaların önümüzdeki dönemlerde balığa dönüşmesi ve balık stoğumuzun artması için bu yasağı uyguluyoruz. Özellikle buradan kooperatiflerimize ve kooperatif üyelerimize seslenmek istiyorum. Gerçekten balıktan ekmeklerini kazanmak istiyorlarsa, önümüzdeki dönemlerde daha fazla kazanç elde etmek istiyorlarsa, bu yasak dönemde bizimle iş birliği içerisinde bu yasağa uymalarını rica ediyoruz.”