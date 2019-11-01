Yasadışı yoldan Türkiye’ye geçen IŞİD’li kadınlar geri gönderiliyor

Kilis’te, yasadışı yollarla Türkiye’ye geçtiği belirlenen iki kadın ve yanlarındaki üç çocuk, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan kadınların Rus vatandaşı oldukları ve IŞİD üyesi oldukları iddiasıyla Interpol tarafından kırmızı bültenle arandıkları tespit edildi.

Fotoğraf temsilidir. (Reuters)

Kilis İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, sınırı yasadışı yollarla geçip yurda giren kişilerin olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, Suriye sınırındaki Duruca köyünde düzenledikleri operasyonla yurda kaçak yollarla girdiklerini belirlediği iki kadın ve üç çocuğu yakaladı. Gözaltına alınıp, İl Jandarma Komutanlığı’na götürülen kadınların kimlik kontrolünde Rus vatandaşı E.K. ile E.S. olduğu ve IŞİD üyesi oldukları gerekçesiyle Interpol tarafından kırmızı bültenle arandıkları tespit edildi.

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Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Interpol işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Hollanda, IŞİD’li iki vatandaşından sadece biri için iade isteyecek

Öte yandan Hollanda, Suriye’nin kuzeyindeki El Hol kampından kaçarak Ankara’ya geçen ve burada gözaltına alınan IŞİD üyesi iki kadından sadece biri için Türkiye’den iade talebinde bulunacağını açıkladı.

BBC Türkçe’nin haberine göre, ‘Terör örgütü üyeliği’ gerekçesiyle Hollanda vatandaşlığı düşürülen Fatima H. adlı kadının, sadece Fas uyruğuna sahip olduğu için, Hollanda tarafından girişimde bulunulmayacağı belirtildi.

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Hollanda Güvenlik ve Adalet Bakanı Ferdinand Grapperhaus, Türk makamlarının, IŞİD’li kadınlar hakkında kovuşturma yapmayacaklarını söylemeleri durumunda, bu kadınlardan biri için, büyük olasılıkla iade talebinde bulunacaklarını açıkladı.