Yasadışı horoz dövüşünde ‘jiletlenip’ hayatını kaybetti

Hindistan’da bir adam yasadışı horoz dövüşü sırasında, horoza bağlanan jiletin açtığı yara sonucu öldü.
Olay Andhra Pradesh eyaletindeki Pragadavaram köyünde meydana geldi.
Horoz, dövüş organizatörlerinden birisi alana bırakmak üzere kendisini tutarken bir anda elinden kurtularak uzuvlarına bağlı jiletle orada bulunan 55 yaşındaki Saripalli Venkateswara Rao isimli adamı yaraladı.
Rao müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Horoz dövüşü Hindistan’da 1960 yılında çıkarılan bir yasayla yasaklandı ancak özellikle Hint festivali Makar Sankranti kutlamaları sırasında halen yaygın olarak yapılıyor.