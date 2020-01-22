Yasadışı horoz dövüşünde ‘jiletlenip’ hayatını kaybetti

Halkbank hakkında ABD’de İran’a yaptırımları deldiği iddiası ile açılan davada, New York Güney Bölgesi Başsavcılığı’nın mahkemeden, Halkbank’ın davaya katılmadığı her bir gün için bir milyon dolar para cezasına çarptırılmasını, katılmama konusunda ısrarcı olması halinde para cezasının katlanarak arttırılmasını talep ettiği bildiriliyor.