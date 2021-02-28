Yasa taslağı: İkinci el araca da vergi geliyor

Hükümetin ikinci el araçlardan vergi alınması için yasa taslağı hazırlandığı bildirildi.

Fotoğraf: DHA

Sözcü’den Taylan Büyükşahin’in haberine göre hükümetin hazırladığı yasa taslağı, ikinci el araç satışından binde 5 vergi alınmasını öngörüyor.

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Taslak metni şöyle: “2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 20’nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında, tescil edilmiş araçların ilk tescilinden sonraki birinci satış ve devir işlemlerinde alım satım bedeli üzerinden binde 5.”

‘Fazla etkisi olmaz’

İkinci el analiz şirketi Cardata’nın genel müdürü Hüsamettin Yalçın’a göre yeni vergi, ikinci el araç satışı ve fiyatında büyük etki yaratmayacak.

Yalçın, şunları söyledi: “100 bin liralık araçtan lira yeni vergi alınacak. Ama 300 bin TL’den itibaren fiyatlara kısmi etkisi olacaktır. Pazarda 15 Kasım 2020’ye kadar inanılmaz bir hareket vardı. Şu anda pazar normale döndü, fiyatlar da rayına oturdu. Havaların ısınmasıyla pazarın yeniden hareketlenmesini bekliyoruz. Şu anda da yükselen bir grafik var.”

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Geçen yıl Türkiye’de 2019’a göre yüzde 16’lık artışla yaklaşık 2 milyon ikinci el araç satıldı.

Halihazırda sıfır araçlar motor hacimlerine göre özel tüketim vergisine (ÖTV) tabi tutuluyor. Aracın ÖTV eklenmiş fiyatına ise ayrıca KDV de ekleniyor.