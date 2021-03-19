Yasa tasarısı: İstanbul Finans Merkezi’ndeki şirketlere yüzde 75’lik vergi muafiyeti

İstanbul Finans Merkezi’nin (İFM) 10 maddelik temel yasasının hazırlandığı, bu bölgede faaliyet gösterecek finans şirketlerinin kazançlarının yüzde 75’i vergiden muaf tutulacağı belirtildi.

Fotoğraf: Arşiv

Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın haberine göre teklif, yakın zamanda TBMM’ye gönderilecek ve öncelikli olarak yasalaşacak.

Reklam

Teklife göre, katılımcı belgesi almış finansal kuruluşlar tarafından yürütülen finansal hizmet ihracı niteliğindeki faaliyetlerin tamamına yakını vergiden muaf olacak.

Faaliyetler kapsamında elde edilen kazançlarının yüzde 75’i kurum kazancından indirilecek. İşlemler ile bu hizmet ve işlemler nedeniyle lehe alınan paralar, Banka Sigorta Muamele Vergisi’nden istisna olacak.

Muafiyetler arasında damga vergisi, harçlar, tahvil ve bono ile kira sertifikalarına ödenen faiz ve kar payları üzerinden alınan vergi uygulamaları da yer alacak.