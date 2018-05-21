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Yaramazlara biraz batar!

Yasa kapsamında: Tofaş 131 milyonluk vergi borcunun ‘yeniden yapılandırılması’ için başvurdu

Tofaş 131 milyon TL tutarındaki cezalı vergi tarhiyatlarının yeniden yapılandırılması için başvurdu.

Fotoğraf: DHA

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada, “2007-2012 arasındaki dönemler için şirketimize tarh ve tebliğ edilen gecikme faizi hariç toplam 131 milyon TL cezalı vergi tarhiyatları ile ilgili olarak, ‘Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunu’ kapsamında yeniden yapılandırma hükümlerinden faydalanılmasına karar verilmiş ve resmi makamlara gerekli başvuru yapılmıştır” denildi.

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Açıklamada yapılandırma kapsamında şirketin ödemesi gereken nihai tutarın resmi makamlarca bildirileceği ifade edildi.

Hükümetin prim ve vergi affı, emekliye bayram ikramiyesi, imar affı gibi maddeleri içeren kapsamlı borç yapılandırması için hazırladığı düzenleme Meclis’ten geçerek yasalaşmıştı.

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