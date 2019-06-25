Yasa kabul edildi, askerlik altı aya indi

Askerlik süresini altı aya indiren, bedelli askerlik uygulamasını kalıcı hale getiren yeni ‘askerlik sistemi’ kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Fotoğraf: TSK

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, yeni ‘Askeralma Kanunu’, askerlik hizmetinin yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve er olarak yerine getirilmesini öngörüyor. Hizmet süresi, erbaş ve erler için altı ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için oniki ay olarak belirlendi.

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Kanun, yükümlülük esasına göre silah altına alınacakların yoklama, sınıflandırma, celp, sevk, erteleme, muafiyet, muvazzaflık, cezalı yükümlülere yapılacak işlemler, Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) çeşitli statülerde görev yaparken ayrılan personel dahil olmak üzere yedeklik dönemleriyle TSK’ye çeşitli statülerde katılan personelin askerlik yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılması ve bunlardan askerlik hizmetini tamamlamamış bulunanların işlemlerine ilişkin esas ve usulleri yeniden düzenliyor.

Yeni ‘Askeralma Kanunu’nda askerlik yaşında değişiklik yapılmadı. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı her erkek için askerlik çağı, eskiden olduğu gibi, 20 yaşına girilen yılın 1 Ocak’ından başlayıp, 41 yaşına girilen yılın 1 Ocak gününde sona erecek.

Yeni askerlik sisteminde ‘yedek astsubay’ sınıfı getirildi. Yedek astsubay adayları, öğreniminin ardından ‘astsubay astçavuş’ olarak atandıktan sonra yedek astsubay olarak görev yapabilecek.

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Yeni kanuna göre, yedek astsubay aday adaylarının, iki veya üç yıl süreli yükseköğretim kurumlarından, dengi olduğu kabul edilen yurt dışı öğrenim kurumlarından, dört yıl ve daha fazla süreli yükseköğretim kurumlarından ve dengi olduğu kabul edilen yurt dışı öğrenim kurumlarından mezun olması gerekiyor.

Olağanüstü durumlarda silah altına alma esaslarını cumhurbaşkanı belirleyecek

Yeni kanununda savaş veya savaşı gerektirecek bir durumda, bu kanuna tabi yükümlülerin silah altına alınma esaslarını, cumhurbaşkanının belirlemesi esası getirildi. Askerlik hizmet sürelerini, ihtiyaca göre bir katına kadar artırma veya yarısına kadar azaltma yetkisi de cumhurbaşkanına ait olacak. Ancak bu şekilde belirlenen hizmet süresi altı aydan az olamayacak.

İsteyen erbaş ve erler, sıralı disiplin amirlerinin olumlu değerlendirmesiyle terhise hak kazandığı tarihten itibaren Milli Savunma Bakanlığınca uygun görülecek sayıda ve altı ay süreyle sınırlı olmak üzere askerlik hizmetine devam edebilecek, bu sürenin sonunda terhis edilecek. Bu şekilde askerlik hizmetine devam edenlerin vazgeçme talepleri kabul edilmeyecek.

Yedek subay ve yedek astsubay yetiştirme sürelerini belirleme yetkisi ise Milli Savunma Bakanlığı’na bırakıldı.

Ayrıca askerlik çağı, Cumhurbaşkanınca beş yıla kadar uzatılabilecek veya kısaltılabilecek. Kanunda tespit edilen esaslar dışında muvazzaflık hizmetini yapmadıkça veya yapmış sayılmadıkça hiçbir yükümlü askerlik çağı dışına çıkarılamayacak.

Genelkurmay Başkanlığı, TSK’nin ihtiyaç miktarını ve tahsis oranını Milli Savunma Bakanlığı’na bildirecek. Bakanlıkça ihtiyaç miktarı ve oranlarına göre tahsis yapılacak.

Dört yıl veya daha fazla süreli yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar ile dengi kabul edilen yurt dışı öğrenim kurumu mezunu olanlardan, TSK’nin ihtiyaç miktarı yedek subay adayı olarak ayrılacak.

TSK’nin ihtiyaç duyduğu yedek subay miktarından fazla olan yükümlülerden, istekli olanlardan ihtiyaç miktarı kadarı askerlik hizmetini yedek astsubay, diğerleri erbaş ve er olarak yerine getirecek.