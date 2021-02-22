Yasa dışı yollardan Yunanistan’a götürülmek istenen 750 kilo midye denize bırakıldı

Edirne’nin Enez ilçesinde kaçak toplanan ve Yunanistan’a götürülmek istenen 750 kilogram kum midyesine el kondu.
AA’nın haberine göre İlçe Emniyet Müdürlüğü ve jandarma ekiplerinin ortaklaşa çalışmaları neticesinde sahil kesimindeki ormanlık alanda çuvallar içinde 750 kilo kum midyesi bulundu.
Yasa dışı yollardan Yunanistan’a götürülmek istendiği belirlenen canlı midyeler, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince denize bırakıldı.
Türkiye’de çok rağbet görmese de Akdeniz mutfaklarında ilgi çekmesi nedeniyle kentte kum midyesi kaçakçılığının son yıllarda arttığı belirtiliyor.