Yasa dışı kürtaj yapılan eve baskın: İki gözaltı

İstanbul’un Arnavutköy ilçesindeki bir apartman dairesine yasa dışı kürtaj yapıldığı gerekçesiyle baskın yapıldı. İki kişinin gözaltına alındığı baskında kürtaj işlemlerinde kullanılan çok sayıda malzemenin yanı sıra görüntüleme cihazları ele geçirildi.
Anadolu Mahallesi’nde Kıymetli Sokak’taki dört katlı bir binanın çatı katına her gün onlarca Suriyeli kadının giriş çıkış yaptığını fark eden sokak sakinlerinin şikayetleri üzerine polis ekipleri harekete geçti.
Ekipler, savcılığın talimatıyla çatı katındaki daireye baskın düzenledi. Evdeki Suriye uyruklu karı koca gözaltına alındı.
Oturum izni bulunmayan H.A ve M.A.Ş.’nin sınır dışı edileceği öğrenildi.