Yasa dışı kürtaj yapılan eve baskın: İki gözaltı

Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Covid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin uyardı: “İçeride Covid-19 hastası biri varsa ve kapı pencere kapalıyasa o ortamda dört saat kaldığınız zaman maskeli dahi olsanız virüs yüzde 100 bulaşıyor”.