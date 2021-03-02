Yasa dışı bahis operasyonunda 53 gözaltı: 87 milyon liralık işlem yapmışlar

Adana merkezli üç ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 53 şüpheli gözaltına alındı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) internet üzerinden yasa dışı bahis oynatan suç örgütüne yönelik altı ay önce çalışma başlattı.

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Ekip, kimliklerini ve adreslerini belirlediği 72 şüpheliyi yakalamak için Adana’nın yanı sıra İzmir ve Osmaniye’de şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, elebaşı olduğu öne sürülen İbrahim D.’nin aralarında olduğu 53 kişi yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 100 avro (880 lira), 73 bin lira, ruhsatsız iki tabanca, 83 mermi, bir uçaksavar mermisi ve çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.

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Öte yandan, şüphelilere ait 199 banka hesabından son altı ayda 87 milyon 300 bin liralık işlem yapıldığı tespit edildi.

Mahkemece zanlıların banka hesaplarına bloke kondu, araçlarının ve taşınmazlarının satışına yönelik de tedbir kararı uygulandı.