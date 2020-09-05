Yasa dışı bahis operasyonunda 32 gözaltı: 37 milyonluk para trafiği olduğu saptandı

Adana’da düzenlenen operasyonda internet üzerinden yasa dışı bahis oynatan 32 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerindeki aramada yüklü miktarda altın ve para bulunurken, 209 hesapta 37 milyon 256 bin liralık para trafiği saptandı.

Fotoğraf: DHA

İl emniyet müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Ekipler, 59 kişi hakkında çıkarılan arama kararının ardından 4 Eylül’de Adana merkezli altı ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

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Tespit edilen adreslere yapılan baskınlarda 32 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 7 bin 765 lira, 900 Suudi Arabistan Riyali, 3 bin 700 lira sahte para, F serisi 1 dolar banknot, 196 bin lira değerinde altın, iki ruhsatsız av tüfeği, beş fişek, 42 cep telefonu, dokuz harddisk, yedi dizüstü bilgisayar, 17 flash bellek, altı SD kart, 30 sim kart, farklı kişilere ait 21 adet banka ve kredi kartı ele geçirildi.

Ayrıca şüphelilerin banka hesaplarını inceleyen ekipler, 209 hesaptan toplam 37 milyon 256 bin liralık para trafiğinin olduğunu ortaya çıkardı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.