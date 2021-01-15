Yasa dışı bahis operasyonu: 44 gözaltı

Adana’da yasa dışı bahis oynattığı ileri sürülen kişilere yönelik soruşturma kapsamında 44 şüpheli gözaltına alındı.
AA’nın haberine göre Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis oynatanlar ile onlarla bağlantılı olduğu değerlendirilen zanlılara yönelik çalışma başlattı.
Soruşturma kapsamında 63 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından tespit edilen 70 adrese özel harekat polislerinin de katıldığı eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Gözaltına alınan 44 şüpheli, Ceyhan Devlet Hastanesi’ndeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
Polis, adreslerinde bulunamayan 19 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.