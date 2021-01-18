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Yaramazlara biraz batar!

Yasa dışı avladıkları yaban keçisini yerken yakalandılar: İki kişiye 33 bin 953 lira ceza

Artvin’de, yasa dışı avladıkları yaban keçisini pişirip yerken yakalanan iki kişiye toplam, 33 bin 953 lira para cezası uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Artvin Şube Müdürlüğü ekipleri, merkeze bağlı Maden köyü sınırlarında denetim yaptı.

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Yasa dışı yaban keçisi avladıkları belirlenen iki kişi hakkında ‘4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu’na’ muhalefetten işlem yapıldı.

Keçinin etinden yaptıkları döneri yerken yakalanan bu kişilere 6 bin 176 lira idari ve 27 bin 777 lira tazminat olmak üzere toplam 33 bin 953 lira ceza kesildi.

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