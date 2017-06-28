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Yasa çare olamıyor: Çanakkale’deki zeytinliklere en büyük tehdit kaçak siteler


 

Çanakkale’den Edremit körfezi sahillerine dek uzanan zeytinliklerin kaçak site inşaatları nedeniyle tehdit altında olduğu bildirildi.

Fotoğraf: Mahmut Koyaş

Mevcut yasada zeytinliklerde konut imarı için ilk olarak yola cephesinin bulunması şartı aranırken, kıyı kenar çizgisinden en az 50 metre sonra günübirlik kullanım alanı, 100 metreden sonra ise konut için imar izni veriliyor.

Bunun haricinde 3 bin metrekareden küçük arazilerde yüzde 5, 5 bin metrekare ve üstü arazilerde ise en fazla 250 metrekare sınırlandırılması var.

Siteler tehdit

DHA’nın haberine göre sahillerdeki zeytinlikleri imara açan belediyeler, Zeytin Yasası’ndaki yüzde 10’luk alana konut yapabilmeye olanak tanıyan düzenlemeye uymuyor.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinden başlayarak Küçükkuyu beldesi üzerinden Balıkesir’in Edremit sahillerine kadar uzanan zeytinliklerde yazlık site inşaatlarına devam ediliyor.

Sitelerden bazıları yasaya uygun yapılırken, kimisi de kaçak olarak inşa ediliyor.

İda Dayanışma Derneği Başkanı Hicri Nalbant, geri çekilen zeytinlik yasasıyla zeytinliklerin sanayi tesislerinin ve kirli sanayilerin talanına açılmak istendiğini söyledi.

‘Yıkım kararı uygulanmıyor’

Yasayı hatırlatan Nalbant, yasaya göre zeytinliklerin yüzde 10’unun imara açılabileceğini, zorunlu olmadıkça da ağaç kesilemeyeceğini ifade etti.

Nalbant, mevcut durumu şu sözlerle anlattı: “Körfezde, Ege’de, birçok yerde zeytinlik alanlarının içerisinde yapılaşmaların olduğu görülüyor. Bunların çoğu Zeytincilik Yasası’ndaki bu değişikliklerden önce yapılmış yapılaşmalar. Son dönemde de kaçak yapılaşma mutlaka vardır. Bu konuyla ilgili verilmiş yıkım kararları da var. Ama yıkım kararları uygulanmıyor. ‘Ödenek yok’ diye bahane edilerek uygulanmıyor. Daha da önemlisi siyasi iktidar bu alanlarda bina yıkmak istemiyor. Çözüm kaçak yapıların tümünün yıkılması. O alanların zeytinlik olarak yine değerlendirilmesi gerekiyor.”

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