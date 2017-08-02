YAŞ sona erdi: ‘Kuvvet komutanları değişti’

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) sona erdi.

Darbe girişiminin ardından üçüncü kez toplanacak YAŞ’ta yüksek rütbeli askerlerin atamaları, kuvvet komutanlarının durumu görüşüldü.

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Şura öncesi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım altı saatlik bir görüşme gerçekleştirmişti.

Yeni atamalar

Dört saat süren şurada, kuvvet komutanlarının değiştirildiği ve yeni atamaların gerçekleştirdiği belirtildi.,

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, altı generalin bir üst rütbeye, 61 albayın ise generalliğe terfi ettikleri, sekiz generalin görev sürelerinin bir yıl, 168 albayın görev sürelerinin ise iki yıl süreyle uzatıldığı belirtildi.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak’ın yerine Orgeneral Yaşar Güler’in, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu’nun yerine Koramiral Adnan Özbal’ın, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal’in yerine Orgeneral Hasan Küçükakyüz’ün getirilmesi bekleniyor.

Ancak bu isimler henüz kesinlik kazanmış değil. Liste, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın onayının ardından açıklanacak.