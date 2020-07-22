Yaş ortalaması düşüp vaka artınca sağlık müdürlüğü isyan etti: Kurallar hiçe sayılıyor

Rize’de Covid-19 önlemlerine uyulmaması nedeniyle son bir haftada vaka sayılarında kayda değer artış görüldü. İl sağlık müdürlüğü, “Tehlike büyüyor” dedi.

Fotoğraf: DHA

Kent merkezi, Çayeli ve Kalkandere ilçeleri başta olmak üzere aktif vaka sayısını il bazında 100’ün üzerine çıkmış durumda. Vaka sayılarındaki artış nedeniyle testi pozitif çıkan ve klinik hiçbir şikâyeti olmayanlar, boş olan öğrenci yurtlarında gözlem altında tutuluyor.

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Rize İl Sağlık Müdürlüğü’nün yazılı açıklamasında, şikayeti olmayanları yurt odalarına yerleştirmelerinin amacının, artan vaka sayısı nedeniyle hastane kapasitesinin rahatlatılması olduğu ifade edildi.

Açıklamada, tüm uyarılara rağmen hala yaş günü kutlamaları, düğün ve cenazeler gibi organizasyonlar ve mekânlarda maske ve mesafe gibi kuralların hiçe sayıldığı kaydedildi.

“Elbette ki bu sorumsuz davranışlar virüs için bir fırsata dönüşmüş ve virüs farkında olmadan hızla yayılmıştır” denen açıklamada, ‘olayın ciddiyetinden uzak gençlerin evdeki büyüklerine virüs bulaştırdığı’ aktarıldı. Açıklamaya göre kentteki vakaların yaş ortalaması düştü.

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Müdürlük, kurallara uyulmayan topluluklarla bulunulmaması tavsiyesini verdi.