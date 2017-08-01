YAŞ öncesi Erdoğan-Yıldırım görüşmesi: Altı saat sürdü, açıklama yok

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım’ın Tarabya Köşkü’ndeki görüşmesi sona erdi.

Toplantı her iki ismin de resmi programında bulunmuyordu. Ancak basına duyurulan toplantı yarın gerçekleşecek Yüksek Askeri Şura (YAŞ) öncesine denk gelmesiyle dikkat çekti.

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Görüşmeye Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve Savunma Bakanı Nurettin Canikli de katıldı. 15.30’da başlayan ve altı saat süren görüşmenin ardından resmi bir açıklama yapılmadı.

Darbe girişiminin ardından üçüncü kez toplanacak YAŞ’ta yüksek rütbeli askerlerin atamaları, kuvvet komutanlarının durumu ve ‘FETÖ’yle mücadelenin görüşüleceği belirtiliyor.

Kulislere göre, dönem dönem gündeme gelen ‘bedelli askerlik’ konusunun da YAŞ’ta ele alınma ihtimali var.