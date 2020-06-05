Yaş meyve ve sebze ihracatında yüzde 20’lik artış: İlk beş ayda 915 milyon dolar

Yılın ilk beş ayında Türkiye’nin yaş meyve sebze ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artarak 915 milyon dolara ulaştı.

Fotoğraf: DHA

AA’nın haberine göre, Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Nejdat Sin’in yazılı açıklamasında mayıs ayında 244 bin ton ürünün dış pazarlara ulaştırılıp geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 13 artışla 159.5 milyon dolar ihracat yapıldığı ifade edildi.

Reklam

‘En fazla ihracat Rusya’ya’

Avrupa ülkeleri ve Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) pazarlarından gelen yoğun taleplerin karşılandığını vurgulayan Sin, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Küresel ekonomide pandeminin etkilerinin devam ettiği bu dönemde, yaş meyve sebze ihracatını artırma başarısı gösterdik. Bu ayda en fazla ihracat artışı yakaladığımız ülke yüzde 747 artışla Polonya oldu. Bu ülkeyi yüzde 130 artışla Belçika, yüzde 104’le Gürcistan takip etti. Makedonya, Ukrayna, Romanya ve Hollanda’ya yaptığımız ihracatta da dikkat çeken artışlar elde ettik.”

Sin, mayısta en fazla ihracatın 57.2 milyon dolarla Rusya’ya, ondan sonra 20.4 milyon dolarla Almanya ve 16.9 milyon dolarla Romanya’ya yapıldığını belirtti.

Geçen yıl 2.2 milyar dolarlık yaş meyve sebze ihracatı yapılmıştı.