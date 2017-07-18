YAŞ kulisi: Üst kademe terfileri sorunsuz, son atamaların yüzde 20’si ‘FETÖ’cü

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında yapılacak terfilerde üst kademelerde sorun yaşanmayacağı, geçen yıl yapılan görevlendirmelerin yüzde 20’sinin ‘FETÖ’ üyesi olduğunun sonradan ortaya çıktığı öne sürüldü.

Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın kulis haberine göre, ‘FETÖ’ mensuplarının ayıklanmasının ilk adımı olan 2016 yılı YAŞ toplantısında benimsenen, ‘Önce rütbe, sonra görev yeri’ planının, bu toplantıda da izleneceği belirtiliyor.

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‘FETÖ’ sorunu albay rütbesinin altında’

1 Ağustos’taki rütbe ve görev alanlarına ilişkin çalışmanın Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı olmak üzere üç noktada sürdürüldğü belirtilirken, ‘YAŞ’ın ev sahipliğinin bakanlığa verilmesi, terfilerde Sicil Yönetmeliği yerine YAŞ Yönetmeliği’nin esas alınması’ gibi ön hazırlıklar tamamlandı.

Rütbe ve terfilere ilişkin kararların YAŞ’ta alınması, özellikle kritik yerlere ilişkin görevlendirmelerin ise daha sonra üçlü kararnameyle yapılması tartışılıyor.

Hükümet kaynakları, YAŞ’taki terfilerde üst kademede sürprizler yaşanmayacağını, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda terfiler konusunda kadro sorunu olmadığını, deniz ve hava kuvvetleri komutanlıklarındaki ara kademelerde ‘FETÖ’ ayıklaması nedeniyle sıkıntı yaşandığını kaydetti.

‘FETÖ’ sorununun albay rütbesinin altındaki kadrolarda olduğunu aktaran kaynaklar, bunun da YAŞ’ın konusu olmadığı bildirildi.

Yüzde 20 ‘FETÖ’cü

Alt kademedeki sorunun da bu kadroların kritik ve önemli görevlere getirilmesinden önce çözülmüş olacağını iddia eden kaynaklara göre, YAŞ’ta 15 Temmuz’dan sonra Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na dönen emekli pilotların bazılarına rütbe verilmesi kararı alınacağını anlattı.

Albay rütbesi için pilotun yaşı kıstas alınmayacak.

Darbe girişiminin ardından yapılan YAŞ’ta, rütbelerin verilmesi ancak görev yerlerinin daha sonra belirlenmesi yöntemine gidildi. Bunun ciddi sorunlara neden olacağına ilişkin askerden gelen itirazlara rağmen görevlendirmeler iki haftada yapıldı. İktidar özellikle personel, harekat ve istihbarat birimlerine, kendilerine yakın isimleri tercih etti.

Geçen yılki YAŞ listelerinde, yapılan rütbe ve görevlendirmelerde yüzde 80 başarı sağlandığı, bu isimlerden yüzde 20’sinin ise sonradan ‘FETÖ’cü çıktığı bilgisi paylaşıldı.