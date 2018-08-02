YAŞ kulisi: Hulusi Akar, orgeneral rütbesinde bakan yardımcısı istiyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın yardımcılığına orgeneral rütbesinde bir askerin getirilmesi gündemde.

General ve amiralliğe yükselecek albayların ve general ve amirallerin terfisine karar veren Yüksek Askeri Şura (YAŞ), yeni hükümet sistemi kapsamında ilk toplantısını bugün yapacak.

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Hürriyet’ten Uğur Ergan’ın haberine göre, şurayla ilgili kulislerde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın yardımcılığını yapacak ismin de belirleneceği konuşuluyor. Kulislerdeki iddialar Milli Savunma bakan yardımcılığına ‘orgeneral’ kadrosundan bir ismin getirileceği yönünde. Orgeneral rütbeli bakan yardımcısını Akar’ın talep ettiği belirtiliyor.

Sivil ağırlıklı YAŞ

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yapılan değişiklikle Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bu göreviyle ilk kez YAŞ’ta yer alacak.

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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Oktay ile birlikte YAŞ’ın sivil kanadını oluşturacak.

Akar, YAŞ’a daha önce Genelkurmay başkanı olarak katılmıştı. Orgeneral Yaşar Güler ilk kez Genelkurmay başkanı olarak Şûra masasındaki yerini alırken, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar da toplantıya ilk kez katılacaklar arasında. Güler, Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz YAŞ’ın askeri kanadı olarak toplantıda hazır bulunacak.