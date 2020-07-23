YAŞ kararları: TSK komuta kademesi değişmedi

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında alınan kararlar neticesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) komuta kademesi değişmedi. 17 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltildi.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, YAŞ toplantısında alınan kararları onayladı. Buna göre TSK komuta kademesi değişmedi. 17 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltilirken; 51 albay, general ve amiralliğe yükseltildi.

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30 general ve amiral ise kadrosuzluktan emekli edildi. Karara göre 226 olan general/amiral sayısı 30 Ağustos itibarıyla 247 olacak.

Genelkurmay 2. Başkanı Korgeneral Metin Gürak orgeneralliğe, Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu oramiralliğe terfi etti.