YAŞ kararları: 13 generalin süresi uzadı, ‘apolet krizi’nin başrolü Temel orgeneral

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ‘yeni sistem’in ilk Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısının ardından alınan kararları açıkladı. Seçim sürecindeki ‘apolet krizi’nin başrolü 2. Ordu Komutanı Korgeneral Metin Temel orgeneralliğe terfi ettirildi.

Kalın, dokuz general/amiralin bir üst rütbeye, 41 albayın ise general/amiralliğe yükseltildiğini belirterek, 13 generalin görev sürelerinin 1 yıl, 383 albayın da görev sürelerinin 2 yıl süreyle uzatıldığını kaydetti.

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Sözcü Kalın şöyle devam etti: “Deniz Kuvvetleri Komutanı Adnan Özbal oramiralliğe, 2. Ordu Komutanı Metin Temel orgeneralliğe terfi ettirildi.”

12 general/amiralin kadrosuzluktan emekliye sevk edildiğini belirten Kalın, 215 olan general/amiral sayısının da 244 olacağını söyledi.

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‘Apolet’ tartışması

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı İnce, katıldığı iftarda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kendisini eleştirdiği sözlerini alkışlayan 2’nci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel için “Apoletlerini sökeceğim” demişti. Erdoğan bunun üzerine “Paşamızla hukukumuz çok yakın” demiş ve eklemişti: “O apoletleri Selahattin Demirtaş’a mı takacaksın?”

İnce, 12 Temmuz’da katıldığı Habertürk yayınında seçim sürecinde hatalarının olduğunu söyleyerek “Apolet tartışmasını çok uzattım” demişti.