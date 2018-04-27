Yarkadaş’ın iddiası: Erdoğan, Gül’le görüşen AKP’li vekillerin siyasi ömürlerini bitirecek

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Abdullah Gül’ün Saadet Partisi’nin (SP) adayı olması halinde AKP’li 28 vekilin SP’ye geçeceğini öne sürdü.

Yarkadaş, Twitter hesabından, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın Gül’e ‘çatı aday’ olmaması ricasıyla ziyaret gerçekleştirdikler iddiasını dile getirdi.

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Akar’ın sivil kıyafetli olduğunu, Gül’ün helikopterden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın inmesini beklediğini ancak inmeyince ‘biraz bozulduğunu’ ifade eden Yarkadaş, “Abdullah Gül’ün yarın ‘Saadet Partisi’nin veya bağımsız adaylığının sözkonusu olmadığı’nı açıklayacağını öğrendim” diye yazdı.

CHP’li vekil, sözlerini “Haber kaynaklarım ‘Adaylık meselesi bitti’ diyor. Gül adaylık için cesaret edebilseydi, AKP’den 28 vekil Saadet’e geçecekti” diyerek sürdürdü.

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‘Gül’le görüşen vekillere yüklenecek’

Yarkadaş, şu iddialarda da bulundu: “Recep Tayyip Erdoğan, çarşamba günü yapacağı konuşmada, Gül’le görüşen AKP’li vekillere çok ağır sözlerle yüklenecek ve siyasi ömürlerini bitirecek. Erdoğan, partisinin çatırdayacağını gördüğü için BBP’yi bile yanında tutmaya çalışıyor. Erdoğan çok ağır bir ekonomik krizin herkesi derinden etkileyeceğinin farkında… Gül’ün Saadet adayı olması halinde yanında yer alacak ekonomi kurmaylarının sermayeye güven vermesinden ve kendisinin ikinci plana itilmesinden çekiniyor. Gül’ü bu yüzden tehlikeli görüyor.”

SP’li bir yetkili, Gül’ün Saadet’ten aday olmayacağını açıklamıştı.