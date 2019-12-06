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Yaramazlara biraz batar!

Yarıştığı ilk turnuvadan 38 yıl sonra 50 yaşında altın madalya aldı

Singapurlu sporcu Christina Tham, katıldığı ilk turnuvada gümüş madalya kazandıktan 38 yıl sonra bu hafta Filipinler’de düzenlenen Güneydoğu Asya Oyunları’nda altın madalya kazandı.

Fotoğraf: Christina Tham

1981 yılında, 12 yaşındayken katıldığı Güneydoğu Asya Oyunları’nda, yüzmede gümüş madalya kazanan 50 yaşındaki Tham bu kez sualtı hokeyinde iki altın madalyanın sahibi oldu.

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Katıldığı o ilk turnuvadan sonra, iki yılda bir düzenlenen organizasyona bir kez daha katılan ve orada da gümüş madalya alan Tham, sonrasında eğitimine odaklanmak ve kariyer yapmak için sporu bıraktı.

Yüzmeye yedi yaşında, ailesiyle gittiği Malezya tatilinde kanoya binen ve yüzme bilmeyen babasının boğulma tehlikesi atlatması sonrasında başladığını anlatan Tham, “Avukat oldum ve yıllarca müsabakalardan uzak kaldım. Sonra dönmeye karar verdim bu kadar başarılı olacağım aklımdan bile geçmezdi” diye konuştu.

Bir emlak şirketinin hukuk bürosunun başındaki isim olan Tham, takım sporunun bambaşka bir şey olduğunun altını çizerek, “Spora dönmenin çok faydasını gördüm. 2021’de Vietnam’ın ev sahipliği yapacağı turnuvaya da katılmak istiyorum” dedi.

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