Yarışmadan kazandı: Festival programında yer alan 60 filmi ıssız bir adadaki deniz fenerinde izleyecek

İsveçli hemşire Lisa Enroth, bir yarışmadan sıradışı bir ödül kazandı. Salgın sebebiyle sinema salonlarında gösterilmeyecek Goteborg Film Festivali’nin 60 filmlik programının tamamını tek başına ıssız bir adadaki deniz fenerinde izleyecek.

Fotoğraf: DHA

Enroth, dünyanın dört bir yanından başvuran 12 bin kişiyi geride bırakarak yarışmayı kazandı.

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Pandemi sırasında Covid-19 servisinde çalışan Enroth, bir hafta boyunca tamamen farklı bir gerçekliğin parçası olmaktan keyif almayı umduğunu söyledi.

Enroth, Hamneskar adasındaki Pater Noster deniz fenerinde telefon, bilgisayar, kitap veya başka herhangi bir eğlence şekli olmadan bir hafta yalnız yaşayacak. Bu süreçte günlük yaşamını kayıt altına alacak ve bu video günlükler festival yöneticileri tarafından açılan web sitesinde paylaşılacak.