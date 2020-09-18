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Yaramazlara biraz batar!

Yarın BJK ile maçı olan Antalyaspor’da oyuncuların testi pozitif: Kafile yola çıkmadı

Fraport TAV Antalyaspor’da çok sayıda futbolcunun Covid-19 testlerinin pozitif çıkması nedeniyle, takım Beşiktaş maçı için İstanbul’a hareket edemedi.

Fotoğraf: Reuters

A takımdaki oyuncuların testleri pozitif çıkınca bugün saat 15:00’te yola çıkmayı planlayan kırmızı-beyazlı kafilenin İstanbul uçuşu iptal edildi. Süper Lig’in 2. haftasında yarın (19 Eylül) Beşiktaş ile oynayacağı maç için yola çıkamayan kafileye tekrar test yapılacak.

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Sağlık Müdürlüğünden tesislere çağrılan ekibin, yapacağı yeni testlerin ardından durum netleşecek. 

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