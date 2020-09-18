Yarın BJK ile maçı olan Antalyaspor’da oyuncuların testi pozitif: Kafile yola çıkmadı

Fraport TAV Antalyaspor’da çok sayıda futbolcunun Covid-19 testlerinin pozitif çıkması nedeniyle, takım Beşiktaş maçı için İstanbul’a hareket edemedi.
A takımdaki oyuncuların testleri pozitif çıkınca bugün saat 15:00’te yola çıkmayı planlayan kırmızı-beyazlı kafilenin İstanbul uçuşu iptal edildi. Süper Lig’in 2. haftasında yarın (19 Eylül) Beşiktaş ile oynayacağı maç için yola çıkamayan kafileye tekrar test yapılacak.
Sağlık Müdürlüğünden tesislere çağrılan ekibin, yapacağı yeni testlerin ardından durum netleşecek.