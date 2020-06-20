Yarın Altay’la maçı olan Akhisarspor’da, Vural dahil 12 kişinin testi pozitif çıktı

TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor’da teknik direktör Yılmaz Vural, üç futbolcu, bir antrenör ile yedi kulüp çalışanına uygulanan yeni tip corona virüsü testi pozitif çıktı.

AA’nın haberine göre kulüp başkanı Fatih Karabulut, dün yapılan testler sonucunda 12 kişide virüs olduğunu tespit edildiğini açıkladı.

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Covid-19 testi pozitif çıkan tüm personelin karantinaya alındığını ve genel sağlık durumlarının iyi olduğunu dile getiren Karabulut, bugün yeniden test yapılacağını söyledi.

Ligde topladığı 45 puanla beşinci sırada bulunan Akhisarspor’un, TFF 1. Lig 29. hafta planlamasına göre yarın Altay ile deplasmanda maçı bulunuyor.