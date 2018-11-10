Yarım asırlık Saray Halı da dayanamadı: Konkordato ilan etti

Türkiye’nin en zenginleri arasında yer alan Necati Kurmel’in kurduğu 46 yıllık Saray Halı ve Saray Çiftliği konkordato talep etti.

Hürriyet’ten Dinçer Gökçe’nin haberine göre ekonomik darboğazı aşamayan firmalara Necati Kurmel’in şirketleri de eklendi. Yarım asırlık Saray Halı ve çiftliklerinde 25 bin büyükbaş hayvan bulunan Saray Çiftliği ile Necati Kurmel, Setenay Kurmel, Birant Kurmel ve Yunus C. Karaca için konkordato talep edildi.

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İstanbul Anadolu 1’inci Asliye Ticaret Mahkemesi’ne yapılan başvuruda, ekonomideki dalgalanmanın, şirketlerin mali dengesini bozduğu belirtildi. Mahkeme, şirketlere yönelik tedbir kararı vererek komiser atadı.

Konkordato talebinde bulunulan her iki şirket de, kendi sektörlerinin önde gelen oyuncuları konumunda. 1972’de kurulan Saray Halı’nın ürünleri Türkiye genelinde bini aşkın mağazada satılıyor.