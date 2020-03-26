Yarım asırlık ayakkabı firması için iflas kararı

ALİ YILMAZ

Köklü ayakkabı markası Beta, konkordato talebi ile başvurduğu mahkemeden eli boş döndü. Mahkeme, markaya bağlı iki şirketten biri için iflas kararı verdi, ikinci şirketin konkordato talebini ise reddetti. İflas kararı verilen şirketin tasfiyesine başlandı.

Beta’nın temeli yarım asır kadar önce atıldı. Ercan İkiışık ve Taner İkiışık’ın sahibi olduğu marka ilk mağazasını 1985 yılında Nişantaşı’nda açtı. Üretiminin yüzde 85’ini ihraç eden Beta yılda 150 bin çift ayakkabı üretiyordu.

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Bir yıllık kesin mühleti almıştı

Ünlü marka iki yıl önce, birçok ayakkabı devi gibi, yaşadığı mali zorluğu aşamayınca konkordato talep etmişti. Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi Şubat 2019’da konkordato talep eden Beta Ayakkabı Sanayi ve Ticaret AŞ ile Beta İç Ve Dış Pazarlama AŞ’ye bir yıllık kesin mühlet vermişti.

Bu süreçte şirket rahat nefes aldı. Hacizlere karşı koruma altına alınan şirketler için verilen sürenin dolması ile birlikte mahkeme, Beta Ayakkabı AŞ’nin konkordato talebini redderken, Beta İç ve Dış Pazarlama için de iflas kararı verdi.

İflas kararı ile birlikte, şirket için tasfiye süreci de başladı. Önemli bir bölümü İstanbul’da bulunan Beta mağazalarının, iflas kararı verilen şirkete bağlı olduğu anlaşıldı.

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Devler konkordato istemişti

Beta dışında, sektörün devleri konumundaki Yeşil Kundura, Hotiç, Eser Ayakkabı ve Kemal Tanca da konkordato talep etmişti. Sektörün bir diğer ayakkabı devi İnci ise haciz kararları ile gündeme gelmiş, ünlü marka tüm mağazalarını kapatmıştı.