Yargıtay’ın tavsiye kararı: Hukuk okumayan da avukatlık yapabilir

Yargıtay, avukatlar dışındaki kişilerin de mahkemelerde temsil edilebileceğine yönelik tavsiye kararı aldı. Hukukçular karara tepkili.

Yargıtay’ın internet sitesinden yayınlanan ‘Yargıda Şeffaflığa İlişkin İstanbul Bildirgesi’nde hukuk fakültelerinde okumayanların da mahkemelerde ‘savunma’ yapmasına yönelik tavsiye kararı yer aldı.

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Bildirgede yer alan ‘Yargı, yargı sistemine erişimi kolaylaştırmalıdır’ başlıklı ilkede “Mahkemeler avukatlık yetkisi olmayan uygun kişilerin mahkeme nezdinde tarafları temsil etmesine izin verebilir” ifadesine yer verildi.

‘Yargılama faaliyetinin içi boşaltılıyor’

Yargıtay’ın ilke kararı sonrası Adalet İçin Hukukçular Platformu’ndan yapılan açıklamada “Yargıtay başkanlığı, savunma mesleğine yönelik saldırısına derhal son vermeli” dendi.

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Avukat olmayan kişilerin mahkemede savunma yapmasının ‘yurttaşların hak arama özgürlüklerini sabote etmek’ olarak değerlendirildiği açıklamaya şöyle devam edildi: “Avukatlık mesleğini ortadan kaldırmak için bu ülkenin Yargıtay Başkanlığı tarafından belirlenen bu ilke kabul edilemez. Bu ifade aynı zamanda yargılama faaliyetinin sulandırılmasına, niteliksizleştirilmesine, içinin boşaltılmasına yönelik çok boyutlu bir adım olarak değerlendirilmektedir.”