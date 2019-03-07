Yargıtay’ın ‘tarihi karar’ından sonra ilk: Anne çocuğuna soyadını verdi

23’üncü Asliye Hukuk Mahkemesi, eşinden boşanmış bir kadının kızına kendi soyadını vermesine onay verdi.

Fotoğraf: DHA

Cumhuriyet’ten Alican Uludağ’ın haberine göre yargıç Selami Yücel, 22 Şubat’ta açıkladığı kararda çocuk N.’nin babasından aldığı ‘Ejder’ soyadının kaldırılarak yerine ‘Özgüler’ soyadının verilmesine hükmetti.

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Yargıtay ‘Tarihi karar’ demişti

Anayasa Mahkemesi (AYM) 2015 yılında verdiği kararla, 2012 yılında Diyarbakır’daki bir boşanma davasının ardından çocuğunun velayetini alan annenin çocuğuna soyadını verememesini Anayasa’ya aykırı bularak yerel mahkemeye göndermişti.

Üç yıllık hukuki sürecin ardından ‘anne soyadı’yla ilgili son sözü Yargıtay söylemiş, 9 Nisan 2018 tarihli kararda “Boşanmış kadın velayeti kendisine verilmiş olan çocuğuna ‘kendi soyadının’ verilmesini velayet hakkına dayanarak Aile Mahmesi’nden isteyebilir” denmişti. Yargıtay dairesi başkanı bu kararı ‘tarihi’ olarak nitelemişti.

İçtihat değişikliğinin ardından ilk karar Ankara’da çıkmış oldu.