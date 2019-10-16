Yargıtay’dan HDP’li eski vekil Burcu Çelik Özkan’a tahliye kararı

Yargıtay, HDP’nin eski Muş milletvekili Burcu Çelik Özkan’ın serbest bırakılmasına hükmetti.

Çelik (Fotoğraf: HDP)

Özkan, ‘örgüt üyesi olma’ ve ‘örgüt propagandası yapma’ suçlamasıyla 2017’de tutuklanmıştı. Halen Kocaeli Cezaevi’nde tutuklu bulunan Çelik’e yedi yıl üç ay 10 gün hapis cezası verilmişti.

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Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre Yargıtay, HDP’li vekilin tutukluluk kararını bozarak tahliyesi hükmetti.

Kararda şöyle dendi: “Hükmün bozulmasına, tutuklulukta geçirdiği süre ve bozma nedenleri gözetilerek sanığın tahliyesine başka suçtan tutuklu hükümlü değil ise derhal salıverilmesinin sağlanması için yazı yazılmasına karar verilmiştir.”