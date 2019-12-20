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Yaramazlara biraz batar!

Yargıtay’dan flaş karar: ORA AVM’nin iflas kararı bozuldu

ALİ YILMAZ

Son yılların en büyük iflas davalarından biri olan, 3 milyarlık borcu bulunan ORA AVM’yle ilgili hukuki süreçte önemli bir gelişmenin yaşandığı ortaya çıktı. Yargıtay, ticaret mahkemesinin verdiği iflas kararını bozdu. Yerel mahkeme, Yargıtay’ın bozma kararına uydu. Şirketin varlıklarının tespiti için oluşturulacak 13 kişilik yeni bilirkişi heyetinin hazırlayacağı rapora göre nihai karar verilecek.

ORA AVM

Ağaçkakan İnşaat AŞ’ye ait, İstanbul’un Bayrampaşa ilçesindeki ORA AVM Ekim 2011’de kapılarını açtı. İçinde, 200 dükkanlık AVM’nin yanı sıra iki otel, temalı parkın da olduğu dev tesis, açılıştan 10 ay sonra kapandı. 

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Şirketin yaptığı iflas erteleme başvurusu sonrası ORA AVM’yla ilgili açılan davada, dosya yerel mahkeme ile Yargıtay arasında gidip geldi. 

İflas kararı bozuldu

Mahkeme, geçen yıl şirket hakkında iflas kararı verdi. Bu kararı şirket avukatları ile bir kısım alacaklı avukatı temyiz etti. Yargıtay yerel mahkemenin karanını onadı. Ancak bu kez karar düzeltme başvurusu yapıldı. Karar düzeltme başvurusunda iflas kararı bozuldu.

Her ay 20 milyon lira faiz işliyor

Yargıtay 23. Hukuk Dairesi’nin bozma kararı sonrası dosya yeniden İstanbul 18. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne geldi. Geçen eylül ayında görülen duruşmada, ORA AVM avukatları bozma kararına uyulmasını isterken; en büyük alacaklı konumundaki Ziraat Bankası avukatları şirketin iflasına karar verilmesini istedi.

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Banka avukatları mahkemede yaptıkları savunmada özetle şunları söyledi: “Bankanın alacağı 270 milyon Euro (1 milyar 772 milyon lira). Bu alacağa her ay 20 milyon lira faiz yükü biniyor. Bankanın alacağı 2 milyarı aşıyor. Şirketin toplam borcu ise 3 milyar lirayı aşıyor. Şirket borca batık durumda.”

Mahkeme, bozma kararına uydu

Bir kısım alacaklı avukatı, Yargıtay’ın bozma kararına uyulmasını isterken, bir kısmı ise mahkemenin daha önce verdiği iflas kararında direnmesini istedi. Mahkeme, yaptığı yargılama sonrası Yargıtay’ın bozma kararına uydu. 

Mahkeme, duruşma için şubat ayına gün verdi.

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