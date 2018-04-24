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Yaramazlara biraz batar!

Yargıtay’dan emsal karar: Hırsızlık olaylarında site yöneticileri sorumlu olacak

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Evine giren kimliği belirsiz hırsızın altınlarını çaldığı ev sahibi, olayda yeterli tedbiri almayan site yönetimini sorumlu tuttu. Mahkemenin verdiği ‘altınların parasını site yönetimi ödemeli’ kararı Yargıtay’ca da onandı.

Bakırköy 46

Kararla, site içerisinde yeterli güvenlik önlemi almayan site yönetimi hırsızlık mağduru vatandaşın zararını ödeyecek.

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İHA’nın haberine göre, evine giren kimliği belirsiz hırsızın altınlarını çaldığı vatandaş, olaydan site yönetimini ve sitenin güvenliğini sağlayan şirketi sorumlu tuttu. Mağdur vatandaş, Bakırköy 1’inci Tüketici Mahkemesi’ne tazminat davası açtı.

Hırsızlık mağduru vatandaş, site yönetimi ve güvenlik şirketinden 51 bin 915 lira maddi, 5 bin lira da manevi tazminat talep etti. Davalılar ise davanın reddini istedi.

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Tarafları dinleyen mahkeme, maddi tazminat talebinin kabulüne, manevi tazminat isteğinin ise reddine karar verdi. Karar davalılar tarafından temyiz edildi. Dava dosyasını yeniden inceleyen Yargıtay 13’üncü Hukuk Dairesi, mahkemenin kararını onadı.

Yüksek mahkemenin içtihat metninde, hırsızlık olayının yeterli güvenlik önlemlerinin alınmamasından kaynaklandığı hatırlatıldı. Emsal kararla birlikte, sitedeki dairelerden meydana gelen hırsızlık olaylarında gerekli tedbiri almayan yöneticiler sorumlu olacak.

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