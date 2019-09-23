Yargıtay’dan emsal karar: Eşinin hatasını sürekli dillendirmek boşanma sebebi

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, bir arkadaşına kefil olup aile ekonomisini sarsan koca ile, eşinin bu hatasını sürekli gündeme getiren kadını eşit kusurlu buldu. Verilen emsal kararla birlikte artık eşinin hatasını sürekli gündeme getirmek boşanma davalarında kusur sayılacak.

Fotoğraf: DHA

Kocasının sorumsuz davranışları olduğunu ve 200 bin lira borcun altına girdiğini icra takibi ile öğrendiğini söyleyen eş, artık evliliğin düzelmeyeceğini anladığını ileri sürerek boşanmalarını isteyip, çocukları B. ve S.’nin velâyetin kendisine verilmesini, 500 lira tedbir ve yoksulluk nafakasının, 50 bin lira maddî, 50 bin lira de manevî tazminatın faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etti.

Reklam

Mahkemede savunma yapan davalı koca ise iddiaların gerçeği yansıtmadığını, taraflar arasında boşanmayı gerektirir bir sebep bulunmadığını, arkadaşına kefil olduğunu ve aile içinde bu sebeple sıkıntı yaşandığını belirtti.

Eşinin bayram ziyareti için memleketine gittiğini, ancak geri dönmediğini belirterek davanın reddini savundu. Aksi hâlde velâyetin kendisine verilmesini, 60 bin lira maddî, 70 bin lira da manevî tazminatın faizi ile davacıdan tahsiline karar verilmesini istedi. Mahkeme, tarafların eşit kusurlu olduğu gerekçesiyle boşanmalarına, velâyet hakkının davalı babaya tevdiine hükmetti.

‘Davalı da davacı da eşit derecede suçlu’

Mahkeme, davalı erkeğin ailenin ekonomik düzeyini iyi yönetemediği, etrafa bütçeyi sarsacak şekilde aşırı borçlandığı, bu yüzden kusurlu olduğuna dikkat çekti.

Reklam

Davacı kadının ise borcun kefillik ile çözülmesine rağmen bu olayı sürekli gündeme getirip tartışmaya sebep olduğu, ramazan ziyareti nedeni ile ailesine gittiği ve bir daha müşterek haneye dönmediği, bu suretle boşanmaya sebep olan olaylarda tarafların eşit kusurlu olduğu gerekçesiyle tarafların boşanmalarına, velâyet hakkının davalı babaya tevdiine, tarafların tazminat talebinin reddine, davacı kadın yararına 250 lira tedbir ve yoksulluk nafakasına karar verdi.

Davacı kararı temyiz etti. Karar ikinci kez bozuldu. Mahkeme ikinci kararında direnince devreye Yargıtay Hukuk Genel Kurulu girdi. Emsâl bir karara imza atan kurul, mahkeme hükmünü onadı.