Yargıtay’dan döndü: AVM inşaatındaki yangın davasında cezalar artabilir

Yargıtay, 11 işçinin çadırlarda yanarak can vermesi sonrası açılan davada çıkan kararı kısmen bozdu. Buna göre sanıkların cezalar artabilecek.

Marmara Park AVM inşaatındaki şantiye çadırında 11 Mart 2012’de çıkan yangında 11 işçi hayatını kaybetmişti.

Reklam

Hürriyet’ten İsmail Saymaz’ın haberine göre, mahkeme, ‘taksirle ölüme neden olma’dan dört sanığa 10’ar, iki sanığa altışar, bir sanığa da beş yıl hapis cezası vermişti.

Eğer sanıklar ‘bilinçli taksirle öldürme’den yargılanırsa cezalar yarıya kadar artabilecek.

Kararı kısmen bozma ve onama yoluna giden yargıtay, asıl şirket Kayı İnşaat ile taşeron Kaldem İnşaat arasında yapılan sözleşmede yer alan ‘uyarılara rağmen önlem alınmaması halinde sözleşmenin feshedilebileceği’ maddesini hatırlattı.

Yeni dava talebi

Kayı İnşaat’ın 22 Ekim 2011’de Kaldem İnşaat’ın sahibi Mehmet Altun’u eksiklikleri gidermesi için uyardığı ancak buna rağmen fesih yoluna başvurulmadığını belirten yüksek mahkeme, fesih yetkisi bulunanlara da dava açılmasını ve bu davayla birleştirilmesini istedi.

Yargıtay, Miratek adlı denetim firmasına bağlı iş güvenlik uzmanı Ömer Faruk Gülmez’in yedi toplantıda eksiklikleri sıraladığı ancak işi durdurmaya gidilmediğini de kaydetti.

Yüksek mahkeme, firma adına iş güvenliği sağlama ve iş durdurma yetkisi olan kişi ya da kişilere dava açılmasını ve iş güvenlik uzmanı Nuri Şener Tığlı’nın da yargılanmasını istedi.